Un premier parfum d’Europe. Ce lundi a lieu le tirage au sort du deuxième tour de qualification d’Europa League. Un tour qui marque l’entrée en lice du Standard, en sa qualité de cinquième du dernier championnat de Belgique.

Les hommes de Philippe Montanier seront fixés aux environs de 13 h sur l’équipe qu’ils affronteront, en un match (avec prolongations et tirs au but possibles) et à huis clos, le jeudi 17 septembre prochain. Avec l’objectif de se qualifier pour le tour suivant.

Bénéficiant d’un coefficient UEFA de 20 500, le Standard sera protégé ce lundi par un statut de tête de série. Ce qui rend la liste des adversaires potentiels (voir ci-dessous) forcément plus abordable.