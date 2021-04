En 2021, Collins Fai ne comptait que 18 petites minutes de temps de jeu acquises en quart de finale de Coupe face à Bruges. Touché aux adducteurs en décembre 2020, il est un des rares joueurs de champ à ne pas encore avoir été titularisé par Mbaye Leye depuis la reprise.

Pourtant performant en première partie de saison avec six assists au compteur, le Rouche le plus ancien du vestiaire a connu sa plus longue indisponibilité sur blessure depuis son arrivée au club en janvier 2016.

Totalement rétabli depuis quelques semaines, Collins Fai doit malheureusement prendre son mal en patience vu l’avènement du jeune Hugo Siquet qui donne plus de satisfaction à Mbaye Leye. L’international camerounais est donc cantonné à un rôle de remplaçant.

Rappelé en sélection du Cameroun à la dernière minute après la blessure d’un de ses compatriotes, Collins Fai a mis à profit ce rassemblement pour reprendre un peu de rythme.

Sur le banc pour le premier match des Lions indomptables au Cap-Vert (défaite 3-1), le Standardman a en revanche disputé les 90 minutes de la seconde rencontre au Rwanda qui s’est soldée sur un nul vierge. C’est la première fois que le latéral droit termine un match depuis le 13 décembre 2020 et la défaite à… Gand (2-1). Enfin débarrassé de ses problèmes d’adducteurs, Collins Fai espère revenir dans le coup pour les trois derniers matchs et surtout la finale de la Coupe qui pourrait être la troisième pour lui.