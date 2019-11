Les Rouches sont confiants avant le déplacement au Portugal mais restent concentrés.

À la veille de la rencontre face au Vitoria Guimaraes, dans le cadre de son cinquième et avant-dernier match de la phase de poules de l'Europa League, le Standard s'est envolé ce mercredi matin pour le Portugal. Les Portugais sont d'ores et déjà éliminés mais les Rouches se méfient de leur adversaire : "À domicile, Guimaraes a montré d'énormes qualités contre Francfort et Arsenal", commente Alexandre Grosjean, le directeur général du club liégeois, "Mais on va jouer le coup à fond. Tous les signaux sont au vert et on réalise une belle campagne européenne. On va tout faire pour conserver la deuxième place du groupe et cela va incontestablement donner un surplus de motivation à nos joueurs."

Une victoire face à Guimaraes permettrait aux Liégeois de pouvoir continuer à rêver de la qualification avant d'affronter Arsenal à domicile lors de la dernière rencontre. Un match qui s'annonce "exceptionnel" selon Grosjean qui se rappelle "des folles ambiances lors de Standard-Séville et Standard-Francfort ces derniers mois. Ce sont des moments uniques à offrir à nos supporters."

Selim Amallah: "Être plus efficace"

Le milieu de terrain est arrivé confiant à l'aéroport de Liège avant de prendre son vol en direction du Portugal, même s'il est conscient de l'enjeu de la rencontre de ce jeudi soir: "On devra tout donner pour conserver notre deuxième place et il ne faut pas se cacher, on est obligé de revenir avec quelque chose si on veut continuer à rêver. Pour ce faire, il va falloir augmenter notre niveau de jeu et concrétiser nos occasions par rapport au match face à Eupen le week-end dernier."

La concrétisation, c'est exactement le maux des Rouches à l'heure actuelle : "On devra améliorer notre efficacité et concrétiser plus nos occasions. En championnat, on gaspille beaucoup. On ne peut pas se le permettre en Europa League. C'est primordial de mettre nos occasions au fond", explique le Belgo-marocain.

Nicolas Gavory : "On va tout donner pour se qualifier"

S'il pense que le Standard est le favori de la rencontre, Nicolas Gavory se méfie néanmoins de Guimaraes, souvent intraitable à domicile. "On a vu qu'ils ont réalisé un match nul contre Arsenal lors de la dernière journée. Il faudra rester bien organisé et ne pas leur laisser trop d'occasions", estime le défenseur français qui est conscient que la qualification est à bout de bras : "Après le tirage au sort, on a compris que la qualification allait être compliquée au vu de la composition de notre poule. Mais maintenant qu'on est bien placé, on va tout donner pour se qualifier."