Tous les tests au Covid-19 négatifs au Standard © Belga Standard M. J.

Tous les joueurs, l'ensemble du staff sportif, médical et logististique ainsi que l'équipe de communication ont été testés au Covid-19 ce mardi, comme le prévoit le protocole sanitaire mis en place par la Pro League.



Les résultats sont tombés ce mercredi et aucun test ne s'est avéré positif. "Le club est heureux que les mesures mises en place donnent satisfaction jusqu'à présent et félicite tous ses membres d'y avoir été attentifs", a précisé le Standard. C'est donc avec un noyau au complet (à l'exception de Moussa Sissako et de Mergim Vojvoda, toujours en délicatesse avec son genou) que les Rouches affronteront Waremme ce soir à 18h pour le premier match amical de la saison.