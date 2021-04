Tout comme Carcela, le Standard n’est pas mort Standard Maxime Jacques © Belga

Les Liégeois ont renversé Gand au caractère grâce à une montée au jeu décisive de Mehdi Carcela, auteur d’un splendide assist sur le but victorieux de Michel-Ange Balikwisha.



Il y a des victoires qui ont une saveur particulière. Celle du Standard face à Gand, ce dimanche, en fait partie. Parce que durant plus d’une heure, les éléments ont semblé se liguer contre les Rouches,. Entre le poteau trouvé par Maxime Lestienne en début de rencontre (suite à un bel arrêt de Sinan Bolat) et les deux penalties sifflés par Nicolas Laforge en fin de première période, les Liégeois ont longtemps cru que la spirale négative dans laquelle ils étaient coincés (4 sur 24 en Pro League) allait se prolonger et enterrer définitivement leurs espoirs de PO2.



(...)