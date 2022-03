Il va falloir s’habituer à parler anglais en bord de Meuse. Mais pas seulement. Le rachat à venir du club liégeois par 777 Partners va profondément modifier les contours du Matricule 16. Focus sur cette société d’investissements alternatifs.

777 Partners, c’est quoi ?

C’est une société d’investissements américaine (et pas un fonds d’investissement, la nuance est importante) fondée en 2015 par Steven Pasko et Joshua Wander, basée à Miami, au 19e étage du 66 Brickwall, un gratte-ciel célèbre pour être le siège des compagnies aériennes. Ce n’est donc pas un hasard si l’aviation fait partie des différents secteurs dans lesquels 777 a étoffé son portefeuille. Il y a quelques mois, la société a fait l’acquisition de 68 Boeing 737-8 Max (3,7 milliards de dollars, prix catalogue) ces derniers mois pour développer deux compagnies low cost, au Canada et en Australie. Mais le futur propriétaire du Standard est également présent dans d’autres domaines, comme les assurances, le divertissement ou les médias sportifs (1190 Sports, Fanatiz, Uplay…). 777 Partners est également propriétaire des Lions de Londres, un club de basket anglais.