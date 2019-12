Arsenal, Anderlecht puis l’Antwerp : les fans du Standard vont être servis.

Entre Arsenal, Anderlecht, Waasland-Beveren et La Gantoise, il faut ajouter l’Antwerp aux adversaires que le Standard défiera avant la fin de l’année civile. Les Rouches affronteront en effet la bande à Bölöni le mercredi 18 décembre prochain (20 h 45, en direct sur RTL Sport) à Sclessin. De quoi donner encore un peu plus de poids à un calendrier déjà bien chargé.

"À ce niveau de la compétition, tous les matchs sont difficiles et l’Antwerp est certainement un adversaire compliqué", soulignait Nicolas Gavory. "Mais voyons le positif : on jouera ce match à domicile."

Même son de cloche du côté de Michel Preud’homme. "À partir du moment où on joue à la maison, j’estime que ce tirage au sort me satisfait même si on connaît les qualités de l’Antwerp. On sait aussi qu’en Coupe, jouer à domicile n’est pas toujours évident car une décision tombe à la fin du match. Je pense que c’est surtout une bonne nouvelle pour nos supporters qui vont vivre des affiches face à Arsenal, Anderlecht puis l’Antwerp en l’espace de huit jours."

Reste à savoir si la pelouse de Sclessin tiendra le coup. "Le terrain commence à être légèrement en difficulté, il se retourne un peu. C’était un peu délicat de jouer dessus lors des deux derniers matchs mais le club va faire le maximum pour qu’il soit dans le meilleur état possible."

Les jardiniers ne vont donc également pas chômer.