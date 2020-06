Valence, Schalke et surtout Newcastle ont manifesté leur intérêt.

Un des hommes en vue de la saison côté Rouche, Selim Amallah, a parfaitement digéré la transition entre Mouscron et le Standard. À tel point qu’au début du championnat, le Marocain était incontournable et faisait office de révélation.

Avec neuf buts et six assists toutes compétitions confondues, Amallah est le Standardman le plus efficace de la saison 2019-2020. Pour sa première année dans un grand club, le Marocain a également goûté à l’Europe avec des prestations remarquées, notamment sur la pelouse de Francfort avec un but ou encore face à Arsenal lors du dernier match avec une autre réalisation.

En cours de saison, Selim Amallah est également devenu international marocain au mois de novembre lorsque Vahid Halilhodzic a fait appel à lui.

Pièce maîtresse sur l’échiquier de Michel Preud’homme, Selim Amallah a vu sa cote grimper ces derniers mois. Plusieurs clubs le gardaient à l’œil et ces derniers jours, trois d’entre eux ont manifesté leur intérêt.

Il s’agit de Valence, Schalke mais surtout Newcastle qui semble le plus intéressé à l’heure actuelle. Le club anglais, dont le rachat par un fonds d’investissement saoudien fait l’objet d’un appel au blocage, apprécie énormément le profil de l’international marocain des Rouches qui ne serait évidemment pas opposé à une aventure en Premier League.

Du côté de la direction liégeoise, on sera à l’écoute d’une offre intéressante mais Selim Amallah ne sera assurément pas bradé.