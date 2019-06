Le gardien serbe n'attend plus que quelques documents pour se considérer comme un joueur du Standard. Le contrat de son prêt ayant déjà été signé. De son côté, Avenatti passe sa visite médicale et pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Il va s'engager pour quatre ans. Enfin, l'accord est total entre l'Inter, le Standard et Zinho Vanheusden. Il n'y a plus qu'à signer les derniers documents avant que le Standard officialise ce transfert record dont nous vous dévoilions les détails ici