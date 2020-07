Arnaud Bodart, Henkinet et Gillet succèdent à Gilbert Bodart, Preud’homme et Gomez.

Pouvoir s’identifier à leurs joueurs. C’est l’un des souhaits principaux des supporters du Standard depuis de nombreuses années.

Cette saison, nombreux d’entre eux seront comblés en voyant les gardiens qui composent l’effectif rouche : Arnaud Bodart, Laurent Henkinet et Jean-François Gillet. Trois Liégeois. Le premier est né à Seraing, le deuxième à Ougrée et le troisième à Liège. Difficile de faire plus local.