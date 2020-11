Pour ne pas connaître le même sort, les Rouches devront éviter certaines erreurs.

Je suis un peu déçu pour le Sporting Charleroi. Leur qualification aurait été une bonne chose pour l’indice UEFA belge. Charleroi ne méritait pas d’être éliminé, mais ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne."

Les mots sont signés Philippe Montanier, au lendemain de l’élimination des Zèbres face à Lech Poznan, le 1er octobre (1-2). Si le coach liégeois avait regardé attentivement cette rencontre devant sa télévision, c’était pour analyser le Sporting, que les Rouches ont affronté (et battu) quelques jours plus tard. Et, à ce moment-là, l’entraîneur français du Standard ne se doutait pas qu’il scoutait également son futur adversaire en phase de groupe d’Europa League puisque après Charleroi, Poznan se dresse cette fois sur la route des Liégeois.

(...)