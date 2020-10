En prévision du match contre les Canaris de ce dimanche 18h15, les Liégeois se sont prêtés au désormais traditionnel test Covid.

Les inquiétudes étaient grandes en bord de Meuse. Après les tests positifs de Jan Van Steenberghe, l’entraîneur des gardiens, de Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako cette semaine, ainsi que les mises à l’écart préventives de Damjan Pavlovic et Abdoul Tapsoba, la nouvelle batterie de tests effectués ce vendredi a révélé trois nouvelles contaminations. Dont Tapsoba, qui avait passé la soirée avec Sissako mardi. En plus de l’attaquant, Maxime Lestienne et Eden Shamir ont également contracté le virus.

Le Standard précise en outre que “les joueurs concernés se sont directement mis en quarantaine et ne se sont donc pas présentés à l’entraînement programmé cet après-midi à 16H”. Ils sont donc forfaits pour la rencontre contre Saint-Trond de ce dimanche, qui est bien maintenue, ainsi que pour le déplacement européen de jeudi à Benfica. Rappelons que la report d’un match peut être demandé par un club une fois que sept cas de contamination sont avérés au sein du noyau A.

En parallèle à ces tests positifs, Kostas Laifis ne fait lui non plus pas partie du groupe qui affrontera Saint-Trond. Le Chypriote est malade.

Les Rouches se soumettront à nouveaux aux tests Covid ce lundi en marge de la rencontre face à Benfica.