La vie au Standard est rarement tranquille. Luka Elsner le savait en arrivant. Il a déjà pu l’expérimenter samedi après le partage contre OHL (2-2). En ce début de semaine, le technicien franco-slovène a dû mettre en pratique ce qu’il a annoncé en conférence de presse. "Je vais aller auprès des joueurs qui peuvent manquer de caractère ou ceux qui ne réalisent pas l’importance de s’inscrire dans le collectif", avait-il averti, essayant de comprendre les raisons qui ont poussé son équipe à reculer alors qu’elle menait 2-0.

Le travail de l’entraîneur sera autant psychologique que tactique et technique dans les prochains jours, avant le déplacement au Cercle Bruges, ce samedi. Olivier Doll, qui a suivi la rencontre pour Eleven Sports, pointait un élément avant d’aller sur le terrain mental. "Les changements, dont certains étaient forcés (NdlR : Amallah, Dussenne et Tapsoba ont été remplacés en raison d’une blessure ou de crampes), ont eu une influence, car les remplaçants n’ont pas apporté ce qui était attendu, à savoir la conservation du ballon ou amener de la vitesse pour mettre le troisième but."