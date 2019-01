Le médian défensif devrait être prêté avec option d’achat

La dernière journée du mercato s’annonce, comme souvent à Sclessin, intense. En attendant la finalisation du dossier Luyindama au Galatasaray et celui de la venue, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, d’Alen Halilovic, qui a donné sa préférence au Standard, c’est le cas de Uche Agbo qui est en passe d’être réglé. Comme nous vous l’annoncions cette semaine, plusieurs clubs espagnols étaient sur ses traces dont Getafe et le Rayo Vallecano. Il semble, selon nos informations, que ce soit ce dernier qui ait raflé la mise. Actuellement 17e de Liga et concerné par la lutte pour le maintien, le club espagnol compte bien sur le Nigérian de 23 ans pour se maintenir en première division.

En manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Michel Preud’homme, Uche Agbo voulait quitter le club pour retrouver le rythme. C’est donc en passe d’être chose faite puisque le Standard et le Rayo Vallecano se seraient accordés sur un prêt avec option d’achat à la clé. Uche Agbo s’est entraîné ce matin à l’Académie. Dans une vidéo postée sur Instagram par Paul-José Mpoku, on distingue clairement le Nigérian dire à son coéquipier qu’il va lui manquer. L’officialisation du prêt devrait intervenir sous peu.