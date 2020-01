Le médian défensif nigérian est actuellement en Espagne pour régler les derniers détails

La journée de ce mercredi 15 janvier est bien chargée en bord de Meuse car après le dossier, finalisé, d’Eden Shamir, la direction liégeoise pourrait bien clôturer un second dossier, mais dans le sens des départs. Prêté dans les dernières heures du mercato estival à Braga avec une option d’achat estimée à 2M€ (et levée après un certain nombre d’apparitions, Uche Agbo va quitter le Portugal cet hiver.Même s’il ne jouait pas beaucoup sous Ricardo Sa Pinto (sept apparitions pour 268 minutes de temps de jeu), Agbo a compris, suite au changement d’entraîneur, qu’il n’aurait plus sa chance à Braga.

Le club en a d’ailleurs informé le Standard qui a expressément demandé qu’une solution soit trouvée pour le Nigérian qui est toujours sous contrat à Sclessin jusqu’en juin 2021. Il n’était pas dans les plans du Standard de rapatrier le joueur.

Aujourd’hui, il nous revient que Uche Agbo pourrait retrouver l'Espagne après ses passages à Getafe et au Rayo Vallecano. Le médian de 24 ans est actuellement dans les installations du club du Deportivo La Corogne (Liga 2)pour négocier les termes d’un nouveau prêt, également assorti d’une option d’achat. A l’heure actuelle, l’opération n’est pas encore entérinée.