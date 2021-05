L’année se termine avec son lot de blessés au Standard. "Et on en a un de plus à déplorer : Jackson Muleka", précisait Mbaye Leye ce vendredi/ "Il a le genou gonflé et il ne jouera pas. Par contre, on devrait récupérer Selim Amallah, qui s’entraîne normalement, et Laurent Jans."

Pour le reste, Sissako (genou), Bastien (élongation), Bodart (commotion), Henkinet (pubalgie), Bokadi (tendon d’Achille), Cimirot (adducteurs) et Raskin (genou) sont toujours absents. "Mais on veut terminer de belle manière. Il ne faut pas non plus oublier que nous nous sommes fait humilier à Ostende. On a une revanche à prendre. On doit mettre notre fierté sur la table. Et terminer septième est important pour le standing du club. On doit faire le job."