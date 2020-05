Zinho Vanheusden sera-t-il encore Rouche au début du prochain championnat ?

Rien n’est moins sûr. Il y a un an, la direction liégeoise s’attachait ses services pour une somme record de 12,6 M €. Mais l’Inter dispose d’une obligation de rachat au premier juillet 2021 pour un montant de 16 M €, un prix indépendant de la valeur marchande du joueur. Une manière pour le Standard de récupérer ses billes, ou une partie car il a dû verser à Vanheusden le plus gros salaire du noyau (proche des 1,3 M €). Mais il se peut qu’une autre formation, comme nous l’écrivions en juin dernier, rafle la mise avant l’Inter. Si le montant d’un éventuel transfert venait à dépasser les 16 M €, le Standard ne toucherait alors qu’un pourcentage sur la plus-value.

Depuis plusieurs semaines deux clubs italiens, deux Espagnols, deux Néerlandais ainsi que deux formations du top belge, ont manifesté leur intérêt… auprès du joueur. S’il part, Vanheusden privilégiera l’étranger. Alors que le Standard n’a encore reçu aucune offre ni même de demande de renseignements, le défenseur central, lui (et son entourage), a déjà prévu de discuter avec plusieurs de ces clubs. Zinho Vanheusden, qui a un contrat de quatre ans à Sclessin, pourrait donc bien le quitter un an après être devenu le transfert entrant le plus cher de l’histoire du championnat.