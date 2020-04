Orlando Sa est très remonté sur la manière avec laquelle notre pays gère la crise comme il l'a confié au quotidien A Bola.

L'attaquant du Standard Orlando Sa a donné son avis dans la presse portugaise sur les mesures prises dans notre pays pour endiguer la propagation du coronavirus : "La situation en Belgique est terrible !", commence-t-il, "Il y a plein de morts dans les maisons de repos. Le système de santé fonctionne mal et il y a peu de moyens, mais c'est également à cause de l'organisation."

"J'ai deux filles et quand je dois me rendre à l'hôpital avec elles, cela se passe à chaque fois de façon chaotique. Ils n'ont pas les équipements que nous avons au Portugal", poursuit le joueur qui ne pointe pas seulement du doigt le système hospitalier belge mais également la gestion politique de la crise : "À côté de ce problème structurel, les autorités ont réagi trop tard alors qu'il y avait déjà beaucoup de personnes contaminées qui revenaient d'Italie, ce qui a permis au virus de se propager. Le problème n'a pas été pris au sérieux."

Orlando Sa, qui n'a disputé aucun match avec les Rouches cette saison, a également comparé notre situation avec celle de nos voisins néerlandais : "Aux Pays-Bas, il y a également des morts, mais à chaque déplacement, ils portent un masque et ils sont plus prudents", compare l'attaquant qui est rentré au Portugal au moment de l'éclatement de la pandémie : "Mes équipiers qui sont restés en Belgique continuent de sortir sans masque ou autre protection. Et c'est seulement quand les chiffres ont fortement augmenté, que la sonnette d'alarme a été déclenchée mais à ce moment-là, les hôpitaux ne s'étaient pas organisés en conséquence et ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde."

"Le problème a été sous-estimé en Belgique, tout le monde pensait que ce n'était pas trop grave", a-t-il conclu. Faute de beaucoup jouer, Orlando Sa a un avis bien tranché !