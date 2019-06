Ce jeudi, le Standard organisait son traditionnel Business Meeting pour ouvrir la nouvelle saison.





Le Standard avait mis les petits plats dans les grands ce jeudi à l'occasion de son Business Meeting. Habituel événement pour entamer la nouvelle saison, celui-ci a accueilli quelque 700 personnes sur les hauteurs du Sart Tilman. Le bon temps jouant pour beaucoup dans ce succès populaire.

"Il y avait 30 degrés de moins l'année dernière", s'amusait Alexandre Grosjean en plein discours d'introduction. Après un retour sur la défunte saison, le directeur général du club a présenté les nouveautés pour celle qui débutera le dernier week-end de juillet. Entre nouveaux partenaires, dont un nouvel annonceur de renom dans la T4 qui sera dévoilé prochainement, le projet de stade pour lequel le permis de bâtir sera déposé ce vendredi et le nouveau système "Free Your Seat" (consistant pour un abonné dans l'incapacité de venir au stade de remettre en vente sa place), le public était conquis.

D'autant plus quand le président Bruno Venanzi, après avoir adressé quelques mots dont quelques piques humoristiques, et au troisième degré, envers le rival anderlechtois, a cédé la parole à un invité de renom qui "devait avoir une emprise totale sur les finances du club" : Jérôme de Warzée. L'humoriste a tenu le crachoir, amusant la galerie qui n'attendait finalement que de découvrir les nouveaux maillots.

Porté par Sébastien Pocognoli, la recrue Selim Amallah et le gardien Jean-François Gillet, ce jeu de vareuses joue avec la tradition puisque la tunique à domicile, entièrement rouge, s'inspire du modèle de 1983, repris aussi lors de la saison 2012-2013. Quant au maillot away,, il est blanc de haut en bas et la vareuse des gardiens est noire avec des lignes blanches.

L’entièreté des kits est déjà accessible au fan shop du club. Ce nouveau maillot sera étrenné ce samedi à 18h lors du match amical à l'UR Namur.

Précisions enfin qu'un troisième jeu de maillot, pour la Coupe d'Europe, viendra encore s'ajouter à ceux existant mais sera présenté plus tard.