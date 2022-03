Si vous avez quelques euros à parier ce week-end, tenter le 0-0 sur Standard-Seraing n’est peut-être pas une mauvaise idée. Car le derby liégeois de ce dimanche soir met aux prises deux des pires attaques de Pro League. Il met aussi aux prises deux équipes qui ont bien du mal à trouver le chemin des filets ces dernières semaines. Du côté de Seraing, on reste sur une bien triste série de six rencontres de rang sans inscrire le moindre but malgré la présence de Georges Mikautadze (8 buts en Pro League cette saison). Une sacrée crise de confiance.



(...)