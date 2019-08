La clameur s’est entendue jusqu’à la salle où les journalistes attendaient la conférence de presse. Au moment où le Standard a été versé dans le groupe d’Arsenal et de Francfort, les joueurs, réunis devant un téléviseur, ont sauté de joie en voyant les affiches qui leur étaient proposées.

"On a envie de se frotter à de grandes équipes ; c’est pour cela qu’on joue la Coupe d’Europe", indiquait Renaud Emond. "On va pouvoir se juger par rapport à ces clubs. Mais c’est clair qu’il s’agit d’un groupe très costaud."

Que Michel Preud’homme a lui aussi pris du plaisir à voir sortir des boules monégasques. Même s’il est conscient de l’ampleur du challenge. "Ce sont des adversaires sexy et ce sera naturellement difficile, mais ce n’est jamais aisé en Europe en tant que club belge", souligne le T1 liégeois. "C’est toujours plaisant de jouer contre des noms comme Arsenal et Francfort. À l’exception de Gand peut-être, tous les clubs belges ont vraiment de beaux adversaires et vont pouvoir se frotter au top. C’est pour ça qu’on va en Europe."

Pour affronter des grands noms mais aussi des équipes moins connues, comme Guimaraes. "Mais je connais le football portugais, qui est très difficile à jouer", indique MPH. "C’est un des bons, et importants, clubs de la Liga portugaise. Quand j’y étais, ils étaient à chaque fois dans les 4-5 premiers. Il y a une culture et un passé dans ce club. On va jouer différents types de football et c’est intéressant aussi pour un coach au niveau des analyses."