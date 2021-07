M.J et K.S

Alors que le match inaugural de la saison 2021-2022 face à Genk approche (vendredi prochain), le mercato liégeois est, jusqu’à maintenant, fort axé sur les départs. Le club avait pour objectif prioritaire de réduire le noyau ainsi que la masse salariale. Pour cette dernière, les Rouches ne sont pas loin de leur objectif initial. Des solutions doivent encore être trouvées pour des excédentaires comme Aleksandar Boljevic ou encore William Balikwisha.

Mais la direction rouche ne reste pas inactive en ce qui concerne les transferts entrants. De nombreux profils sont étudiés et la perspective de voir arriver un à deux renforts d’ici le premier match de championnat est réelle. Le premier pourrait bien être le Norvégien de 23 ans actif à Valerenga, Aron Dönnum. La semaine dernière, nous vous révélions l’intérêt du club principautaire pour cet ailier devenu international en juin dernier. Le Standard n’avait pas encore formulé d’offre ce qui, depuis, est le cas. Les deux formations sont en négociations mais n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente. Si en Norvège, on fait état d’un accord tournant autour de 2,4M €, il n’en est rien. En revanche, le Standard et Aron Dönnum ont bien un accord, le joueur ayant envie de poursuivre sa progression à Sclessin.

Rapide, agile et techniquement très doué, celui qui réalise un début de saison canon avec son club (neuf matchs, cinq buts, trois assists) est considéré comme le meilleur joueur de son championnat, dont il est l’une des attractions. Dönnum, qui est un joueur de caractère, présente le profil de "détonateur" mais également de leader naturel souhaité par Mbaye Leye depuis plusieurs semaines. Un profil qui rappelle celui d’Anthony Knockaert qui avait fait l’unanimité à son arrivée en bord de Meuse et qui manque cruellement dans le noyau actuel liégeois.