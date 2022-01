Le grand médian, leader dans l’âme, n’est pas qu’un joueur qui casse le jeu, selon ses anciens équipiers.

Mercredi, à Eupen, pendant que ses équipiers fêtaient la victoire (0-2), sono à fond dans le vestiaire, Joachim Van Damme multipliait les exercices, sur la pelouse du Kehrweg, avec un préparateur physique. Dix-neuvième homme du groupe liégeois, le médian, rattrapé par le Covid en début d’année, n’a pas encore pu disputer une minute pour les Rouches, depuis qu’il est arrivé de Malines, où sa première moitié de saison a été contrariée par les blessures.

Il n’est pas encore certain qu’il sera en mesure de jouer contre son ancien club, ce dimanche, mais il n’a pu masquer son impatience. Les prochaines semaines permettront d’en savoir plus sur le niveau d’un joueur présenté comme un leader de vestiaire, dont l’image a souffert d’une suspension pour prise de cocaïne, et plus technique que ce qu’on veut bien en dire, soulignent certains de ses anciens équipiers malinois.

