L’effet boomerang est violent. Un peu plus d’un mois après avoir fait son retour dans le top 4 au terme d’une série de quatre victoires de rang, le Standard possède désormais six points de retard sur la première place qualificative pour les PO1, actuelle propriété d’Ostende. Pire, il ne fait même plus partie du top 8 depuis deux matchs.

Un pas en avant, deux pas en arrière, donc, pour des Liégeois, qui sont passés à côté de leur Clasico dimanche. Un échec qui a suscité son lot de déclarations, dans le chef de Mbaye Leye et des joueurs. Des déclarations qui mettent en évidence des manquements... mais aussi certaines incohérences.

(...)