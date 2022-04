Ce lundi soir, les Standardmen avaient une belle opportunité de se rapprocher d’une accession à la D1B en venant à bout du Club NXT. Cette rencontre aurait pu être décisive si les Gantois ne s’étaient pas imposés à Zulte-Waregem vendredi. Avec une victoire, les Rouches avaient neuf orteils en 1B Pro League et auraient pu être officiellement qualifiés en cas de défaite ou de nul de Gand à Genk, solide leader, ce mercredi.

Ayant répondu à l’appel du club sur les réseaux sociaux, les supporters étaient présents en masse dont les Ultras et le PHK qui n’ont eu de cesse de donner de la voix durant toute la rencontre. Arrivés peu de temps avant le coup d’envoi, Nicolas Raskin et Mathieu Cafaro ont assisté aux 90 minutes. Supporter dans l’âme, Raskin n’a eu de cesse d’encourager ses jeunes équipiers, le tout en entonnant chacun des chants lancés par les supporters liégeois.

Dès la première minute, Labilla donnait le ton en envoyant le cuir juste au-dessus de la cage brugeoise. Il était clair que les Standardmen n’avaient qu’une envie : se mettre rapidement aux commandes. Camil Mmaee pensait avoir fait le plus dur à la demi-heure mais son but était justement annulé pour hors-jeu. Ce n’était que partie remise puisque bien servi par Dodeigne, auteur d’une belle prestation, Kuavita, d’une tête plongeante, faisait 1-0. Bruges passait juste à côté de l’égalisation quelques secondes avant le repos avec cette tête au-dessus de Vermant.

À la pause, les Standardmen avaient donc fait le plus dur et s’étaient fortement rapprochés de l’accession à la D1B dont 777 Partners (dont le rachat sera officiel ce mardi) a fait une priorité. Mais la seconde période était de moins bonne facture, les coéquipiers du capitaine William Balikwisha, qui a rayonné durant quasiment une heure dans le cœur du jeu, baissaient pavillon petit à petit. Se faisant sentir, l’égalisation brugeoise tombait à la 65e des œuvres de Perez, le score ne bougera plus.

Avec ce point du partage, les Rouches comptent huit points d’avance sur Gand ainsi qu’un match de plus que les Buffalos. Ces derniers se rendent à Genk mercredi pour un match en retard avant de recevoir les Liégeois la semaine prochaine. En cas de défaite des Buffalos à Genk, le Standard n’aurait besoin que d’un point, lundi à Gand, pour être officiellement qualifié pour la D1B.