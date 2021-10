Philippe Godin, comment évacuer le doute qui entoure une équipe ?

"Je vais déjà préciser une chose : je ne crois pas à l’effet psychologique du changement d’entraîneur. C’est du 50-50 ; il n’y a aucun effet magique. Cela prend du temps, pour restaurer la confiance. Un nouvel entraîneur doit d’abord analyser le fonctionnement de son équipe et des individus. Parmi eux, il y a forcément des cas particuliers, qui ont plus de choses à travailler. Il y a par exemple les joueurs qui ont ce qu’on appelle dans notre jargon un niveau d’expectation trop élevé. Ils sont convaincus de sortir du lot, ils se sentent capables d’atteindre 90 ou 100 % de leurs objectifs, ce qui n’est pas possible. C’est une exagération de soi, et cela peut mener à une sorte de tout ou rien, voire à une forme de suffisance. L’effet inverse existe aussi, et des joueurs peuvent se déprécier. Cela relève de la personnalité, ou d’un entourage qui n’a pas cru en eux."

Comment modifier cela ?