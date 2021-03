Mateo Scarpinati, un milieu de terrain de 15 ans du Standard, est suivi par plusieurs clubs étrangers, dont deux en France et deux en Allemagne. La direction liégeoise lui a proposé une convention (qui ne rémunère pas le joueur comme un contrat pro mais qui offre certains avantages financiers). Le joueur et son entourage réfléchissent pour l’instant. Une entrevue entre ses agents et le Standard est prévue dans les prochaines semaines. Arrivé de Seraing il y a deux ans, Scarpinati est un box-to-box moderne doté d’un gros mental. À l’académie, il est vu comme un bon joueur en devenir mais qui doit encore franchir plusieurs paliers. Reste à voir s’il décidera de poursuivre son apprentissage chez les Rouches ou s’il optera pour l’étranger.

Toujours chez les jeunes du Standard, signalons que le défenseur Lucas Kalala (19 ans) a prolongé son contrat ce lundi. Il est membre du noyau U21.