Le club liégeois a profité de la trêve internationale pour rendre sa pelouse meilleure.

Ces dernières années, la pelouse de Sclessin a fait l’objet de vives critiques, souvent même de la part des joueurs et membres du staff. Durant le confinement, le terrain liégeois a été entièrement refait si bien qu’il était même prêt pour d’éventuels playoffs 1 qui n’ont finalement jamais eu lieu. Depuis le début de saison, la pelouse des Rouches a déjà été mise à rudes épreuves avec, notamment, une série de quatre matchs consécutifs. Les effets de cette accumulation de rencontres ne se sont fait rapidement ressentir. On a ainsi pu voir plusieurs mottes de terre se soulever lorsque les joueurs tacklaient.

Durant la trêve internationale, la direction liégeoise a trouvé la solution à ce problème et a entièrement refait son terrain. La pelouse n’a pas été enlevée mais bien boostée à l’aide de fibre enfoncée dans le terrain à raison de 14 centimètres et ce, tous les deux centimètres sur toute la surface de l’aire de jeu.

En procédant de la sorte, la pelouse liégeoise est devenue hybride puisque composée de 95 % de surface naturelle et de 5 % de fibre. Cette dernière ressort de deux centimètres (tandis que l’herbe fait 2,2 cms) et est donc invisible. Le but de l’opération étant que les racines naturelles puissent venir s’enrouler autour des fibres plantées à 14 cms dans le sol afin de fixer le terrain. Autrement dit, la pelouse ne se soulèvera plus lorsque les joueurs tackleront. Le rendu visuel est également non négligeable.

C’est une société néerlandaise, Grassmax, qui s’est occupée du terrain liégeois durant sept jours, 24h/24 à l’aide de deux machines pesant plus de sept tonnes chacune. Les joueurs et les supporters découvriront cette toute nouvelle pelouse ce samedi pour la réception du Club Bruges.