Quelques jours avant de rejoindre Fribourg, Hugo Siquet a reçu le prix du meilleur jeune.

Il y a 410 jours, le 5 novembre 2020, Hugo Siquet disputait ses premières minutes officielles chez les pros lors d’un déplacement à Poznan en Europa League. Lundi, il a remporté le prix du meilleur espoir U20 en Pro League (devant le Brugeois prêté à Westerlo Van Den Keybus et le Genkois Oyen), quelques jours avant de rejoindre Fribourg, actuel troisième en Bundesliga. "Il s’est passé énormément de choses pour moi en une année. Tout est allé si vite. J’ai accompli deux rêves de jeunesse : jouer au Standard et réaliser un beau transfert. Ce trophée individuel est un marqueur de cette période dense. Je succède à Charles (De Ketelaere) et Yari (Verschaeren), ce n’est pas rien."