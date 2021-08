Le retour à Liège a été très long, samedi, après la déroute du Standard à l’Union (4-0). Quand Mbaye Leye et ses hommes ont rejoint le centre d’entraînement, dans la nuit, les têtes étaient lourdes, et le silence certainement pesant.

Trêve internationale oblige, la majorité des joueurs est partie en sélection (*), et il ne restera plus que huit Rouches à l’entraînement, en plus des excédentaires (Carcela, Lestienne, Dussenne, Boljevic) et des Espoirs, alors que Laifis, Bokadi et Muleka poursuivront leur programme de reprise.