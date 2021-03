(homme du match): "C'est un but qui nous qualifie pour la finale donc c'est forcément satisfaisant. J'avais dit à la mi-temps qu'on allait rectifier devant les cages. J'en ai encore raté quelques unes après mais je suis content de cette qualification. On va se focaliser sur le prochain match et laisser la finale derrière nous pour le moment. Quand tu joues une demi, tu as une envie différente mais on devrait aussi jouer de cette manière en championnat. On doit rectifier ça. Quelque soit l'adversaire pour la finale, nous sommes prêts."

Arnaud Bodart: "La Coupe fait peut-être partie de l'ADN du club mais maintenant il reste la finale, on ne veut pas la perdre. Je suis très content d'avoir gagné aujourd'hui. On a eu un parcours atypique avec des terrains difficiles à Seraing, Courtrai et Eupen. On a montré du caractère comme contre Bruges, quand on fait ça, ça nous sourit bien. Lorsqu'on fait une bonne prestation et qu'on gagne, il faut pouvoir la fêter."

Mbaye Leye: "Il y a beaucoup de satisfaction, c'était important pour les garçons. On a eu une année difficile et aller au bout avec des déplacements compliqués à Seraing, Courtrai et ici, c'est très bien. Eupen était très bien organisé. C'est le mérite de tout ce staff et de tous les joueurs que je vois travailler dur toute la semaine. Une finale, ça se gagne. Mes joueurs ont montré du caractère aujourd'hui. J'avais le sentiment qu'on allait marquer parce qu'on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Le seul risque était d'encaisser sur un contre. Des prestations comme celles contre Bruges et Eupen doivent nous aider à grandir. On devra retrousser les manches contre Genk en championnat et remontrer ce qu'on a fait en Coupe."



Théo Defourny: "On a eu beaucoup de situations de but. C'est dommage de ne pas avoir réussi à marquer, le Standard ne s'en serait pas relevé. Ils mettent un joli but. On a bien commencé la deuxième mi-temps après quelques moments de tension en première dû à l'enjeu de la rencontre. Si on met le tir sur la barre, la qualification est pour nous. On a fait un beau parcours mais on voulait gagner et rentrer dans l'Histoire du club. Ce sera pour une prochaine fois."