Après Genk et le Club de Bruges en Ligue des champions, deux autres formations belges seront à pied d'œuvre sur la scène continentale.



Le Standard et La Gantoise disputent, jeudi à domicile, leur premier match en phase de groupes de l'Europa League. Les Liégeois défient les Portugais du Vitoria SC (18h55) alors que les Buffalos seront opposés aux Français de Saint-Etienne (21h00).



Les vingt premières minutes européennes des Rouches laissent Sclessin perplexe face au faible spectacle proposé. Le round d'observation entre les deux formations s'étire en longueur et le Standard devra mettre plus d'impact et jouer plus vite pour bousculer la formation portugaise. Un coup franc de Limbombe envoyé sur le toit du but réveillait à peine le public, qui devait se contenter d'un score nul et vierge au repos.







Les compositions des deux équipes :

Standard : Milinkovic-Savic, Cimirot, Emond, Carcela, Limbombe, Bope Bokadi, Gavory, Vojvoda, Bastien, Laïfis, Mpoku.

Guimaraes : Miguel Silva, Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Florent, Mikel, Evangelista, Poha, Rochinha, Davidson, Bonatini.







Suivez notre direct commenté dès 18h45: