Luka Elsner a fixé cinq objectifs bien précis pour le stage hivernal.

Ne pas ouvrir son application météo sur Marbella. C’est peut-être le mot d’ordre que se sont répété les joueurs du Standard, ce mardi, pour la reprise des entraînements. Initialement prévu en Andalousie, où la température flirte avec les vingt degrés sous le ciel bleu, le stage hivernal se déroulera sous la grisaille liégeoise. Cela a commencé ce mardi après-midi, avec un entraînement sur terrain sous une drache bien belge. "Le changement de cadre et d’environnement aurait été bienvenu vu la dynamique actuelle mais on doit s’adapter, indique Luka Elsner, qui a dû revoir ses plans dare-dare. C’est une contrariété, mais on a un outil incroyable qui est notre centre d’entraînement. On a réussi à passer d’un schéma à un autre en peu de temps. Le stage sera un peu plus court, jusqu’à samedi, et le décor est différent de ce qui avait été prévu. Mais les objectifs, eux, ne changent pas."

Les voici.