Le groupe ENIC, ayant des parts à Tottenham, serait intéressé par le Standard.

Sportivement, le Standard traverse actuellement une des périodes les plus compliquées de ces dernières décennies. Sur le plan financier, ce n’est guère mieux de quoi, légitimement, inquiéter les supporters qui ne se sont pas privés de montrer leur mécontentement vendredi dernier à Malines.

Alors que le bateau semble plus que jamais à la dérive (Benjamin Nicaise écarté, Mbaye Leye plus que jamais sur la sellette), Bruno Venanzi, présent lors de la énième déroute à Malines la semaine dernière, est activement occupé, via le concours de la PwC, spécialisée dans les missions d’audit, à chercher de futurs investisseurs pour entrer dans le capital du club.