Le parquet du Limbourg a confirmé ce mardi qu'une plainte avait été introduite au tribunal civil par les managers de Junior Edmilson contre le Standard de Liège et ses administrateurs.

Le tribunal enquête sur d'éventuelles irrégularités dans le cadre du transfert d'Edmilson du Standard vers le club qatari d'Al Duhail. Le parquet du Limbourg a également fait savoir mardi que la plainte avait été transmise à un juge d'instruction à Liège.

Sport/Foot Magazine a publié un article cette semaine disant que Saint-Trond aurait pu être floué. En janvier 2016, Edmilson a quitté le STVV pour le Standard pour 1,2 millions d'euros avec une clause de 40% à la revente. Lors de la négocitation du départ d'Edmilson vers l'étranger, Bruno Venanzi, le président du Standard, a essayé de racheter les 40% pour devenir propriétaire à part entière du joueur. Cependant, Takayuki Tateishi, le CEO de Saint-Trond, a refusé. Finalement, le Standard a vendu Edmilson pour 2 millions au Qatar. Un montant jugé suspect par le STVV qui évoque des soupçons d'escroquerie.

Selon Sport/Foot Magazine, un autre deal aurait été passé. Le club qatari aurait payé 3,2 millions d'euros au Standard pour un partenariat avec un accord pour que le Standard vienne en stage hivernal à Doha en janvier 2019. Sauf que le Standard est allé à Marbella. Le magazine conclut qu'Al Duhail a payé 5,2 millions au total au Standard et que Saint-Trond aurait dû recevoir 1,6 millions et non les 320.000 euros reçus.

Toujours selon Sport/Foot Magazine, Saint-Trond a également introduit une plainte au parquet d'Hasselt et le club limbourgeois va faire de même auprès de la fédération internationale, la FIFA, où le Standard risque une interdiction de transferts et une exclusion des compétitions internationales.