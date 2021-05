Faire table rase du passé. C’est l’objectif du Standard de Mbaye Leye dans les prochaines semaines. Le T1 des Rouches l’a souvent répété : la saison prochaine est celle de la "reconstruction". Qui s’établit autour de plusieurs grands principes.

Un nettoyage du vestiaire. Une fois n’est pas coutume, le mercato estival sera plus chargé dans le sens des départs que des arrivées. La saison prochaine, le Standard ne jouera que sur deux tableaux (le championnat et la Coupe) et n’aura plus besoin d’autant de joueurs que lors des précédentes campagnes, lors desquelles les Liégeois ont joué les poules de l’Europa League. Une importante opération dégraissage (qui a déjà été amorcée avec les départs de Cop ou Jans) s’annonce.