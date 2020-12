Battus par la lanterne rouge, les Liégeois s’enfoncent dans la crise. La position de Montanier devient de plus en plus intenable.

Une de plus. Le Standard a enchaîné une déception de plus, ce dimanche soir, à Sclessin. Celle de trop, peut-être, pour Philippe Montanier, dont la position devient de plus en plus difficilement tenable vu l’enchaînement de résultats négatifs et le 4 sur 21 que les Rouches viennent de signer en cette fin d’année.

Battus par la lanterne rouge, les Liégeois semblent au fond du trou, malgré une cohésion collective qui ne semble pas (encore) avoir disparu. Comme l’a prouvé ce geste des joueurs, qui ont tous couru vers Philippe Montanier après l’égalisation de Bope Bokadi, finalement annulée pour hors-jeu par le VAR. Un signe fort. Mais tout de même insuffisant pour prendre un petit point face à Mouscon.