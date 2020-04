C'est l'agent et avocat du joueur, Stijn Francis, qui l'a confirmé.

En mars dernier, nous annoncions que plusieurs joueurs du Standard avaient refusé la proposition de la direction de baisser leur salaire à 3250€ brut. Pour rappel, la volonté du club était de verser la même somme à la Fondation Standard de Liège dans le but de financier l'achat de matériel pour les hôpitaux dans la lutte contre le Covid-19.

Ceux qui refuseraient seraient alors placés au chômage pour force majeure. Ils sont finalement six à être dans cette situation et ils ont tous refusé de toucher le moindre euro de l'état. Il en allait d'une question de principe pour ces six Rouches qui n'ont pas apprécié d'être mis devant le fait accompli.

Hier, sur Sportplay, l'agent et avocat de Zinho Vanheusden a confirmé que son joueur faisait bien partie de la liste. Pour rappel, Vanheusden,qui a fait un don de 10.000€ à un hôpital de la région de Hasselt, est le Standardman qui représente le Standard dans le syndicat des joueurs constitués en collaboration avec Sporta...

"Le Standard a fait une proposition que plusieurs joueurs ont refusée dont Zinho. Ils ont fait une contre proposition (NDLR: abandonner un mois de salaire mais avec la certitude que le club ne les placerait pas au chômage pour force majeure en juin) qui n'a pas été acceptée. Il y a ensuite eu un problème de communication et j'espère toujours qu'on trouvera une solution", a précisé Stijn Francis qui, dans un tweet du 23 mars s'était questionné quant à la possibilité pour les joueurs placés au chômage par leur club d'utiliser la loi de 78...