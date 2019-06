Le défenseur central de 19 ans devient le transfert entrant le plus cher de l’histoire de notre championnat.

La journée de mercredi aura décidément été riche rebondissements du côté de Sclessin. Tandis que les joueurs présents faisaient le boulot sur la pelouse du RSC Brainois (0-5 via de buts de Emond, deux fois, Balikwisha, Carcela et Vojvoda), les dirigeants liégeois, Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise en tête, menaient à bien d’âpres négociations. Après avoir bouclé les dossiers d’Oulare, Boljevic, Amallah, Vojvoda, Guzman, Gavory, Limbombe et Milinkovic-Savic, les dirigeants rouches ont ajouté un neuvième et un dixième renfort à leur tableau de chasse avec les arrivées de Felipe Avenatti et surtout le transfert définitif de Zinho Vaheusden !

Pisté depuis un an et après la tentative avortée, en janvier, du rachat du prêt à 500,000€, Felipe Avenatti va finalement bien poser ses valises à Sclessin. Parti hier en Italie, le duo Grosjean-Nicaise a mené à bien ce dossier pour finalement obtenir la signature, pour quatre ans, de l’Uruguayen moyennant un chèque de 3,5M€ plus 750,000€ de bonus. Le salaire du joueur est estimé aux alentours du million d’euros net, en somme ce que le Standard proposait à Omar El Kaddouri avant de faire volte-face au dernier moment optant finalement pour l’attaquant, capable d’évoluer un cran plus bas, de 26 ans auteur de 15 buts la saison dernière sous le maillot de Courtrai.

Ce mercredi 26 juin a également été marqué par l’accord trouvé entre le Standard et l’Inter Milan dans le dossier, plus qu’épineux, de Zinho Vanheusden. En fin de soirée, le journaliste italien, Gianluca Di Marzio (Skysport), annonçait un transfert à hauteur de 12 à 13M€. Mais le montant initial de la transaction est bien de 18M€, comme nous l’annoncions il y a quinze jours.

Mais le Standard détenait toujours 30 % du joueurs négociés suite à son départ en 2015. Ces 30 % étaient donc à soustraire des 18M€ pour arriver à une somme finale de 12,6M€ ce qui fait du Diablotin le transfert entrant le plus cher de l’histoire de notre compétition devant Nicolae Stanciu (9,6M€). Comme prévu, une clause de rachat dans les deux ans a bien été incluse dans ce deal permettant à l’Inter Milan d’enregistrer une rentrée d’argent conséquente sachant que le club, sous le coup du fair-play financier, devait trouver 40M€ d’ici le 30 juin pour éviter des sanctions.

S’il veut à nouveau compter Zinho Vanheusden en ses rangs, l’Inter devrait donc débourser les 18M€ initiaux. Le Standard récupérerait ainsi sa mise (plus ses 30%). Il s’agit donc là de l’issue d’un travail de longue haleine ayant mobilisé l’ensemble des membres de la direction liégeoise qui aura donc su devancer bon nombre de clubs étrangers. Sassuolo était également proche de rafler la mise tandis que des clubs comme Wolverhampton, la Roma, Parme ou encore Bologne restaient attentifs à la situation du joueur blessé jusqu’au mois d’octobre.

Enfin, toujours selon nos informations, alors qu’il était initialement prévu de l’inclure dans le deal, le prêt, avec option d’achat, du médian axial Xian Emmers (19 ans) a finalement été abandonné par les deux parties.