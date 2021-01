Vanheusden avance sur sa rééducation: "Je n'ai pas fait une croix sur les PO" Standard M.J. Le capitaine du Standard est à l'infirmerie depuis le 8 novembre dernier. © Belga

Le match aller entre le Standard et Ostende avait été marqué par les cris glaçants de Zinho Vanheusden, qui s'était occasionné une rupture des ligaments croisés du genou droit. Près de trois mois plus tard, la rééducation du défenseur de 21 ans se passe bien.



Le Limbourgeois, dont la détermination n'est plus à prouver, est en avance sur son calendrier et il pourrait déjà recommencer à courir dans trois semaines. "Je n'ai plus de douleurs. Je n'ai pas encore fait une croix sur les playoffs si je me sens à 100%. Je n'ai pas encore abandonné l'idée de l'Euro non plus", a expliqué le capitaine rouche à VTM.