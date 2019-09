Aligné aux côtés de Laifis, le Belge est à créditer d'une bonne rencontre, lui qui n'est pas encore tout à fait à 100% de sa forme. "Je suis très content pour la victoire. Je me sens bien je m'entraîne à fond. J'ai travaillé très dur durant mon absence. Chaque jour, j'essaye de travailler pour devenir encore meilleur car je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. J'essayerai de l'atteindre le plus vite possible. "





Vanheusden était présent à la construction du jeu liégeois: "J'aime bien monter balle au pied, ça fait partie de mon jeu. Je suis surtout très content d'avoir gardé le zéro. Je pense que je peux encore devenir plus fort, même si j'étais à 100%, on peut toujours s'améliorer chaque jour ça fait beaucoup de bien."





Le défenseur était même capitaine ce dimanche, lui qui a tenu les 90 minutes sans présenter de fatigue: "Sclessin, c'est ma maison, je suis très fier d'avoir porté le brassard de capitaine. C'est un très grand honneur. Je me suis concentré sur le match", expliquait-il au micro de Voo.