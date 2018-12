Vanheusden heureux après son but symbolique: "Un premier but devant la tribune dans laquelle je venais voir le Standard plus jeune"

Découvrez toutes les réactions au micro de Proximus 11 après la victoire du Standard face à Ostende (3-1).





Vanheusden: "Je suis très content de mon but, mon premier avec le Standard. Cela fait plusieurs semaines que les gens me disent que je dois marquer mon premier but, voilà qui est fait et je suis très heureux. Ma célébration un peu étonnante? Oui je saignais, je ne m'en suis pas rendu compte et ce sont mes partenaires qui m'ont dit que je saignais [rires]. En plus, ce but je l'inscris devant la tribune dans laquelle je venais supporter le Standard étant petit et dans laquelle ma famille est toujours présente. Place à présent au match face à Charleroi, un gros choc! On le sait tous, Charleroi a gagné ses 7 derniers matches à domicile. A nous de le gagner maintenant et de faire taire les statistiques."

Ondoa, gardien d'Ostende: