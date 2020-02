Limbourgeois, Zinho Vanheusden a fait mal à sa région d’origine.

"Marquer ici, c’est spécial pour moi", reconnaissait le jeune défenseur. "Beaucoup de mes amis supportent Genk. J’étais toujours l’exception en classe… celui qui supportait le Standard. Je suis donc très content de ce but", ponctuait-il, ravi de voir "la mentalité Standard de retour".

Amallah : "On est plus motivé face aux grands"

réaction Amallah, auteur d’une grosse performance, avait le sourire après le match, même s’il est sorti avec une petite douleur au mollet (mais rien de grave, rassurait-il). "On a fait ce qu’il fallait. Après le partage contre Bruges, on est dans une bonne dynamique. On a aussi su faire la petite faute que le coach demandait. Je pense que c’est notre meilleur match à l’extérieur. On est plus motivé chez les grands, je ne sais pas pourquoi. On doit avoir cette mentalité à chaque match." M. J.