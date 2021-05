Ce n’est pas trahir un secret d’écrire qu’il y a un Rouche un peu moins déçu que les autres après la double défaite face à Malines. Pour Zinho Vanheusden, cette semaine a surtout été celle de son retour sur les terrains après plus de six mois d’absence.

Zinho, quel est votre sentiment après ce match ?

"Je suis déçu du résultat car on a touché trois fois les montants mais évidemment heureux de rejouer au football et d’être avec l’équipe."

On peut résumer la saison par le mot ‘pourrie’ ?

"C’est un grand mot. Disons qu’elle a été difficile, pour moi personnellement comme pour l’équipe. On a perdu la finale de la Coupe et désormais, on a manqué la qualification pour l’Europe. On voulait tous y aller. L’année a été compliquée et nos supporters nous ont beaucoup manqué. On regarde vers le futur désormais."

Un futur qui s’écrira avec Zinho Vanheusden ?

"Je l’espère. J’ai envie de jouer au foot, d’être heureux sur le terrain. Et j’aime le Standard. Je suis bien ici."

Même sans Europe ?

"Je veux toujours jouer le plus haut possible. Si je peux choisir, je veux jouer la Ligue des Champions. Mais elle n’est pas là donc on va se concentrer sur le championnat et la Coupe."

Vous avez déjà discuté avec l’Inter et/ou avec le Standard de votre avenir ?

"Non, je laisse cela à mes managers."

En tant que capitaine, vous seriez amené à être l’un des leaders du Standard 2021-2022.

"On verra qui va rester ou partir mais j’ai très envie de jouer une saison complète chez les professionnels. Je n’ai pas encore pu le faire à cause de mes blessures et du corona. J’ai envie de faire une belle préparation l’été prochain et de vivre une belle saison, sans blessure."

Quand vous pensez à la saison prochaine, avec Mbaye Leye comme coach et avec cette jeunesse dans l’équipe, vous êtes optimiste ?

"Très. Mbaye est un très bon coach et il l’a déjà montré."

Vous êtes prêt à commencer l’un des deux derniers matchs de la saison ?

"Je ne sais pas encore. On doit en discuter car on joue tous les trois jours. J’ai joué 10 minutes mercredi, maintenant presque 30. On y va étape par étape. Je ne veux pas me tuer maintenant. Tout le monde disait que ma saison était finie et je suis déjà content d’avoir pu rejouer. Mais je sens que mon niveau n’est pas encore revenu et que je suis fatigué après un sprint."

Ce lundi, Roberto Martinez va dévoiler sa liste pour l’Euro. Vous allez regarder ?

"Bien sûr car je suis un fan de football. J’ai été blessé durant près de sept mois donc c’est compliqué pour moi. Mais on ne sait jamais. Le sélectionneur m’a appelé à chaque fois que je me suis blessé et il m’a toujours soutenu."