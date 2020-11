Touché aux ligaments du genou face à Ostende, Zinho Vanheusden fait de nouveau face à une longue période d'indisponibilité. Ce lundi, le défenseur du Standard a tenu à remercier ceux qui le soutiennent dans cette période difficile: "Je reviendrai plus fort. Plus fort que jamais... encore ! Un nouveau revers. Une nouvelle blessure au genou. Merci à tous pour les messages et l'amour. Cela compte beaucoup. Je n'arrêterai jamais de rêver à un titre avec le Standard ni aux Diables rouges."