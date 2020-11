Alors que ses coéquipiers prenaient leurs quartiers du côté de Poznan, Zinho Vanheusden passait sur le billard ce mercredi après-midi pour son opération des ligaments croisés. Comme lors de la première intervention en 2017 ainsi que celle de 2019 (décollement du cartilage au niveau de la trochlée du genou gauche), c'est le chirurgien Koen Lagae qui a réalisé l'intervention à Anvers.

L'opération s'est bien déroulée et Zinho Vanheusden est déjà focalisé sur son nouvel objectif: revenir en forme pour le début de la saison prochaine. Comme lors de ses dernières revalidations, Zinho Vanheusden passera entre les mains de Lieven Maesschalck en plus de la cellule médicale du Standard. Le moral du Standardman est bon et il est bien résolu à supporter ses coéquipiers tout au long de la saison et poursuivre, à distance, son travail de capitaine.