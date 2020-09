: "C'était dur, on joue tous les 3-4 jours. En Europe, on joue contre des équipes qui donnent leur vie. On avait très bien commencé en deuxième mi-temps. Je suis très fier de la mentalité de l'équipe car il a fallu de la force mental en prolongations pour ne pas baisser les bras. On va récupérer pour dimanche avant ce dernier tour. J'espère qu'on pourra se qualifier pour l'Europa League avant nos supporters car, le football sans les supporters, ce n'est pas la même chose."

Selim Amallah : "C'était un match compliqué, ce genre d'équipes nous rentrent dedans donc c'est difficile de développer notre football. Cela nous a fait du bien de marquer rapidement en prolongations pour pouvoir gérer ensuite. On a eu les occasions pour tuer le match plus tôt. Il va falloir augmenter notre niveau technique pour le prochain tour mais on doit d'abord nous concentrer sur le match de dimanche."

Philippe Montanier : "C'était un match âpre. On a dominé, on a eu plus d'occasions mais il fallait les mettre au fond. On a un peu manqué de maîtrise, de justesse et de lucidité. On s'est parfois laissé emporté dans certaines précipitations. Les supporters peuvent être fiers des joueurs qui ont mouillé le maillot. En Europa, il faut être plus tueur devant le but. On doit faire des matchs pleins mais celui-ci ne l'était pas. Avant les prolongations, je trouvais que les joueurs étaient trop restés sur l'égalisation. Je leur ai dit que c'était passé et que le plus important était ce qui allait venir. On a bien réagi. Je ne connais pas encore trop notre prochain adversaire, je me préoccupe d'abord de la récupération des joueurs et du match de dimanche."