Après une visite de contrôle positive chez son chirurgien Koen Lagae, le capitaine des Rouches a été autorisé à reprendre partiellement, tout en évitant les contacts. Depuis bientôt deux semaines, le défenseur central de 21 ans participe en partie aux séances avec les troupes de Mbaye Leye. "C’est important qu’il puisse se sentir à nouveau un joueur de foot. Il va revenir petit à petit ; on ne va pas mettre la pression", précisait le T1.

Ce mercredi, le Diable rouge entamera la dernière phase de son retour : la reprise totale avec le collectif. Vanheusden va voir comment son corps réagit à une nouvelle charge de travail qu’il n’a plus connue depuis novembre. Les précautions d’usage seront évidemment prises et le capitaine ne sera bien entendu pas de la partie samedi à Ostende. Mais en compétiteur qu’il est, Zinho Vanheusden s’est sans doute mis un objectif en tête : remonter sur un terrain d’ici le 22 mai et le dernier match des PO2 contre Ostende.