Zinho Vanheusden s’est livré sur sa blessure, son avenir et la crise au Standard dans un entretien avec le Belang Van Limburg.

Le 1er janvier, il ne fêtera pas seulement le Nouvel An. Il fêtera aussi les deux mois de sa terrible blessure (rupture des ligaments croisés du genou droit) subie face à Ostende, le 1er novembre dernier. Dans une entretien avec le Belang Van Limburg, Zinho Vanheusden est revenu sur cette terrible épreuve.

"C’était plus difficile que les fois précédentes", avoue celui qui a déjà souffert d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche il y a quelques années, puis d’une opération au cartilage du même genou en 2019. "J'étais dans une période où je me sentais bien. Je venais de faire mes débuts avec les Diables Rouges, j’étais capitaine du Standard. Et d’un coup, mes rêves ont disparu."