Vedran Runje s'est prêté au jeu de l'interview pour la chaîne Youtube Football Club de Marseille, qui aime aller retrouver d'anciennes légendes du club afin que celles-ci donnent leurs avis sur l'équipe actuelle de Marseille.

Sur le terrain du Bossuil, l'ancien gardien du Standard qui est désormais entraîneur des gardiens à l'Antwerp a donc expliqué ses projets et ceux de son employeur actuel.

"L'Antwerp est un club qui a beaucoup de projets, c'est pour ça que je suis ici" lance le Croate avant d'aborder la qualité du noyau du Great Old. "On a quelques bons joueurs avec des noms assez importants comme Mirallas, Defour, Mbokani, Bolat et quelques autres qui sont très bons. Cela montre que le projet il est là et c'est à nous (Ndlr : le staff) de faire le boulot. Pour le moment cela se passe bien puisque nous sommes en finale de la Coupe de Belgique (...) Si nous parvenons à aller chercher une qualification pour Champions League, ce sera exceptionnel" explique Vedran Runje.

Au moment d'évoquer la ferveur qui tourne autour du Matricule 1, l'ancien portier du Standard voit des ressemblances avec le club de Marseille pour lequel il a joué. "C'est un peu comme Marseille mais c'est un peu plus petit. Les supporters sont chauds et le stade est toujours rempli."

Au niveau de la formation dans le club anversois, Vedran Runje est toutefois très pessimiste. "Il y a quelques années, jusqu'à l'arrivée du nouveau président, le club allait mal. Les autres équipes sont alors venues chercher nos meilleurs éléments. C'est un peu le problème de l'Antwerp."

Le Croate n'oublie toutefois pas de toucher un mot sur le Standard de Liège. Club qu'il compare également à Marseille. "Au Standard, c'est la même ambiance et la même mentalité qu'à Marseille, comme l'Antwerp. Dans ces clubs-là, tu es obligé de te donner à 100% pour que cela se passe bien."

L'interview complète de Vedran Runje